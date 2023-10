Congrès National 2023 des Maires ruraux de France, la MSA Alpes du Nord y sera ! L’Alpes d’Huez L’Alpe d’Huez, 29 septembre 2023, L'Alpe d'Huez.

Congrès National 2023 des Maires ruraux de France, la MSA Alpes du Nord y sera ! 29 et 30 septembre L’Alpes d’Huez

Les élus et la Direction de la MSA Alpes du Nord accueilleront les Maires des communes rurales de toute la France sur le stand MSA les 29 et 30 septembre 2023 à L’Alpe d’Huez en Isère. Ces trois jours seront rythmés par des conférences, des débats, des ateliers, une séance plénière, des visites touristiques, l’occasion pour les élus de confronter leurs expériences et d’échanger leur point de vue, avec l’éclairage d’intervenants : personnalités politiques, partenaires… Un rendez-vous incontournable pour faire connaître et valoriser le savoir-faire de la MSA.

L’Alpes d’Huez L’Alpe d’Huez 38750 L’Alpe d’Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-29T08:00:00+02:00 – 2023-09-29T20:00:00+02:00

2023-09-30T08:00:00+02:00 – 2023-09-30T20:00:00+02:00