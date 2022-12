LaLouise, course de caisses à savon Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

LaLouise, course de caisses à savon Saint-Quentin, 7 mai 2023, Saint-Quentin

2023-05-07 10:00:00 – 2023-05-07 18:00:00

Aisne La TRF 155 Saint-Quentin est fière de vous annoncer le retour de sa fameuse course de caisses à savon LALOUISE pour une 4ème édition ! On prend les mêmes et on recommence ! Comme à son habitude LALOUISE #4 se tiendra le dimanche 7 mai dans le centre ville de Saint-Quentin (rue d’Isle). Envie de participer à cette folle aventure ? Contactez dès à présent notre équipe organisatrice à l’adresse mail suivante lalouise.trf155@gmail.com afin d’obtenir le règlement de course ainsi que le formulaire d’inscription. Infos/contact : lalouise.trf155@gmail.com La TRF 155 Saint-Quentin est fière de vous annoncer le retour de sa fameuse course de caisses à savon LALOUISE pour une 4ème édition ! On prend les mêmes et on recommence ! Comme à son habitude LALOUISE #4 se tiendra le dimanche 7 mai dans le centre ville de Saint-Quentin (rue d’Isle). Envie de participer à cette folle aventure ? Contactez dès à présent notre équipe organisatrice à l’adresse mail suivante lalouise.trf155@gmail.com afin d’obtenir le règlement de course ainsi que le formulaire d’inscription. Infos/contact : lalouise.trf155@gmail.com lalouise.trf155@gmail.com +33 6 87 23 99 39 Saint-Quentin

