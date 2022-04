L’Alouette de Jean Anouilh Ma Maison Petites Sœurs des Pauvres Versailles Catégories d’évènement: Versailles

L'Alouette de Jean Anouilh

Ma Maison Petites Sœurs des Pauvres, le samedi 14 mai à 15:00

Résumé de la pièce : Jeanne d’Arc, l’Alouette, est à Rouen, face à ses juges. La pièce alterne entre les scènes d’accusation de l’évêque Cauchon, de l’Inquisiteur, du promoteur, du comte de Warwick et les flash back qui retracent la vie publique de la pucelle. Jeanne tour à tour naïve et insolente, toujours pleine de bon sens, tient tête. Pourtant, devant les assauts répétés de ses contradicteurs, elle consent à renier ses actes et ses certitudes passées pour échapper au bûcher. Mais dans un ultime acte d’héroïsme, elle revient sur son abjuration et assume de devenir le personnage hors du commun qu’au fond d’elle, elle souhaite être. Mise en scène : Daniel Annotiau.

Le procès et la vie de Jeanne d'Arc, une pièce historique en un acte, par le Théâtre des 2 rives.

