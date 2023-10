Marché de Noël du Débarras des Fées LALOUBERE Laloubère, 26 novembre 2023, Laloubère.

Laloubère,Hautes-Pyrénées

Cette année, « Le Débarras des Fées » part en balade hivernale et rejoint le traditionnel Marché de Noël organisé par l’association A Biste D’Aguilat à Laloubère.

Venez découvrir nos créations et choisir des cadeaux de Noël faits main, que vous aurez plaisir à offrir à vos proches et amis.

Nous vous attendons nombreux !

Pour la petite histoire…

Notre association « Le Débarras des Fées » a été créée en 2009 par Céline R, Sabine P et Sandrine A.

Nous nous retrouvons chaque semaine dans nos locaux du quartier de la Cathédrale Notre Dame de la Sède pour travailler sur de nouvelles créations, le tout dans la bonne humeur et la convivialité.

Grâce à vos dons, nous recyclons toutes sortes de choses, du petit meuble au morceau de tissu, de laine… dans le but de créer différents articles et objets de décoration artisanaux.

Nous partageons nos connaissances entre nous et avec le public lors des manifestations que nous organisons ou auxquelles nous participons..

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

LALOUBERE Place de la Grave

Laloubère 65310 Hautes-Pyrénées Occitanie



This year, « Le Débarras des Fées » goes on a winter tour and joins the traditional Christmas Market organized by the A Biste D’Aguilat association in Laloubère.

Come and discover our creations and choose handmade Christmas gifts that you’ll be delighted to offer to your friends and family.

We look forward to seeing you there!

A little background…

Our association « Le Débarras des Fées » was created in 2009 by Céline R, Sabine P and Sandrine A.

We meet every week at our premises in the Cathédrale Notre Dame de la Sède district to work on new creations, all in a friendly atmosphere.

Thanks to your donations, we recycle all kinds of things, from small pieces of furniture to fabric, wool and more, to create a wide range of handcrafted articles and decorative items.

We share our knowledge with each other and with the public at events we organize or take part in.

Este año, « Le Débarras des Fées » realiza una gira invernal y se une al tradicional Mercado de Navidad organizado por la asociación A Biste D’Aguilat en Laloubère.

Venga a descubrir nuestras creaciones y elija regalos de Navidad hechos a mano que estará encantado de regalar a sus amigos y familiares.

¡Le esperamos!

Un poco de información…

Nuestra asociación « Le Débarras des Fées » fue creada en 2009 por Céline R, Sabine P y Sandrine A.

Nos reunimos todas las semanas en nuestros locales del barrio de la catedral de Notre Dame de la Sède para trabajar en nuevas creaciones, todo ello en un ambiente agradable.

Gracias a vuestras donaciones, reciclamos todo tipo de cosas, desde pequeños muebles hasta trozos de tela o lana, con el objetivo de crear una serie de artículos artesanales y objetos de decoración.

Compartimos nuestros conocimientos entre nosotros y con el público en los actos que organizamos o a los que asistimos.

In diesem Jahr begibt sich « Le Débarras des Fées » auf einen winterlichen Spaziergang und schließt sich dem traditionellen Weihnachtsmarkt an, der von der Vereinigung A Biste D’Aguilat in Laloubère organisiert wird.

Kommen Sie vorbei, um unsere Kreationen zu entdecken und handgemachte Weihnachtsgeschenke auszuwählen, die Sie gerne an Ihre Verwandten und Freunde weitergeben werden.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Für die kleine Geschichte …

Unser Verein « Le Débarras des Fées » wurde 2009 von Céline R, Sabine P und Sandrine A gegründet.

Wir treffen uns jede Woche in unseren Räumlichkeiten im Viertel der Kathedrale Notre Dame de la Sède, um an neuen Kreationen zu arbeiten, und das alles in guter Laune und Geselligkeit.

Dank Ihrer Spenden recyceln wir alle möglichen Dinge, von kleinen Möbeln bis hin zu Stoff- und Wollstücken… mit dem Ziel, verschiedene handgefertigte Artikel und Dekorationsgegenstände herzustellen.

Wir teilen unser Wissen untereinander und mit der Öffentlichkeit bei Veranstaltungen, die wir organisieren oder an denen wir teilnehmen.

