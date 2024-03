Lalo’s Rave Les Disquaires Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 7 EUR

Créé en 2019 par trois amis de lycée chacun baignés dans leurs influences respectives (jazz, rock progressif, métal, funk, musique de films et jeux vidéos…) il parviendra a trouver sa formule actuelle après nombreuses expérimentations, périodes de remise en questions et reformations. Lalo’s rave est le résultat d’années de travail durant lesquelles ses membres fondateurs restants seront parvenus à synthétiser la richesse et la diversité de leurs influences.

En septembre 2023 le groupe sort son premier EP éponyme entièrement autopr duit ainsi qu’un clip animé, fier de présenter une trace de leur premier années d’itinérance musicale. Plusieurs EP sont annoncés pour l’année 2024, enregistrés en colaboration des étudiants en son du CNSM avec qui le groupe travaille désormais. En attendant Lalo’s Rave a sorti sa première live session toujours en partenariat avec les élèves du CNSM. Live session qui permettra aux auditeurs d’avoir un avant goût de ce que l’année 2024 leur réservera.

Se produisant désormais en sextet (de la Boule Noire au Supersonique en passant par le Truskel) le projet s’efforce ainsi d’explorer les possibilités que lui offre la disposition d’une section cuivre.

Ils sont aujourd’hui heureux de défendre sur scène avec leurs amis une musique que certains pourront trouver à prime abord excessivement hétéroclite mais qui fondamental ment fait une confiance aveugle

à l’auditeur quel qu’il soit, l’exhortant à expérimenter par lui même la cohérence qu’il y trouvera.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Lalo’s Rave