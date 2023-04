[Atelier] Découverte Fraiseuse CNC : Fabrication d’un porte clé L’Aloé Tiers-Lieu Le Crozet Catégories d’Évènement: Le Crozet

Loire

[Atelier] Découverte Fraiseuse CNC : Fabrication d’un porte clé L’Aloé Tiers-Lieu, 22 avril 2023, Le Crozet. [Atelier] Découverte Fraiseuse CNC : Fabrication d’un porte clé Samedi 22 avril, 10h30 L’Aloé Tiers-Lieu 5 places disponibles par atelier, inscription obligatoire. ! (initialement annoncé au 19 avril) Dans le cadre de la Semaine portes-ouvertes

Qu’est-ce que tu fabriques ? Qu’est-ce que tu répares ?

Une semaine pour découvrir les FabLabs et les Repair Café de la Loire Le fablab de l’Aloe propose des ateliers de fabrication numérique 5 places disponibles, inscription obligatoire. L’Aloé Tiers-Lieu 189 chemin du bas-bourg 42310 Le Crozet Le Crozet 42310 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « aloe.anim@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.66.88.25.42 »}] [{« link »: « https://www.famillesrurales.org/la-pacaudiere/65/fablab »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:30:00+02:00 – 2023-04-22T12:30:00+02:00

2023-04-22T10:30:00+02:00 – 2023-04-22T12:30:00+02:00 QQTFQQTR23 Fablabs42

Détails Catégories d’Évènement: Le Crozet, Loire Autres Lieu L'Aloé Tiers-Lieu Adresse 189 chemin du bas-bourg 42310 Le Crozet Ville Le Crozet Departement Loire Lieu Ville L'Aloé Tiers-Lieu Le Crozet

L'Aloé Tiers-Lieu Le Crozet Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le crozet/

[Atelier] Découverte Fraiseuse CNC : Fabrication d’un porte clé L’Aloé Tiers-Lieu 2023-04-22 was last modified: by [Atelier] Découverte Fraiseuse CNC : Fabrication d’un porte clé L’Aloé Tiers-Lieu L'Aloé Tiers-Lieu 22 avril 2023 L'Aloé Tiers-Lieu Le Crozet Le Crozet

Le Crozet Loire