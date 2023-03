Ménage de printemps dans sa boîte mail L’Aloé Tiers-Lieu Le Crozet Catégories d’Évènement: Le Crozet

Loire

Ménage de printemps dans sa boîte mail L’Aloé Tiers-Lieu, 16 mars 2023, Le Crozet. Ménage de printemps dans sa boîte mail Jeudi 16 mars, 15h00 L’Aloé Tiers-Lieu Jeudi 16 mars prochain on fera un ménage de printemps dans sa boîte mail ! N’hésitez pas à venir (pas besoin de chiffon !)

Inscription comme d’habitude au 07.66.88.25.42 , de 15h à 17h à l’Aloé 189 chemin du bas-bourg 42310 Le Crozet L’Aloé Tiers-Lieu 189 chemin du bas-bourg 42310 Le Crozet Le Crozet 42310 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 07.66.88.25.42 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T15:00:00+01:00 – 2023-03-16T17:00:00+01:00

