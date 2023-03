Portes ouverte de l’atelier-jardin Lalo Céram Lalo Céram, 1 avril 2023, Stenay.

Situé sur les circuits découvertes de la ville « Tour des remparts » et “Jardins et voies d’eau », mon atelier Lalo Céram vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art. Laissant votre voiture rue Basse des Remparts au niveau du n°17, vous suivrez le petit sentier piéton le long du ruisseau des Minimes. Mon jardin-atelier est accessible (également en fauteil roulant), pour les individuels et petits groupes allant jusqu’à 15 personnes. Je vous invite à découvrir librement mon univers de verdure et de créations samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h. Je vous accueillerai et vous expliquerai les étapes de fabrication de mes pièces le plus souvent tournées, auxquelles j’apporte modelage, estampage, martelage avant première cuisson, puis émaillage avant seconde cuisson à haute température. Seul, en couple, en famille ou entre amis, vous aurez la possibilité de participer à un atelier découverte si vous le souhaitez (payant), ou de vous essayer au tour pour sentir la matière entre vos mains (gratuit). Votre animal de compagnie est le bienvenu, et chacun se verra offrir un petit rafraîchissement ou tisane du jardin s’il le désire.

Vous pouvez d’ores et déjà visiter mon site : https://laloceram-art.com, ma page Facebook : https://www.facebook.com/Laloceram, ou Instagram : https://www.instagram.com/laloceram/, pour suivre mes actualités.

Lalo Céram 17 rue Basse des Remparts 55700 STENAY Stenay 55700 Meuse Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

