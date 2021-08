Mur-sur-Allier Médiathèque Mur-sur-Allier, Puy-de-Dôme L’Allier vu du ciel Médiathèque Mur-sur-Allier Catégories d’évènement: Mur-sur-Allier

Puy-de-Dôme

L’Allier vu du ciel Médiathèque, 18 septembre 2021, Mur-sur-Allier. L’Allier vu du ciel

Médiathèque, le samedi 18 septembre à 15:30

La rivière Allier est l’une des dernières rivières sauvages d’Europe. Abritant un patrimoine naturel et paysager de grande qualité, et garante d’une ressource en eau vitale pour l’économie locale, sa protection et sa valorisation ont été intégrées dans de nombreux programmes depuis 20 ans. Vue du ciel, elle est encore plus majestueuse : le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne vous propose de découvrir ses différents visages à travers les départements et une exposition photo originale. Exposition de photos de vues aériennes Médiathèque rue des remparts 63111 Dallet Mur-sur-Allier Dallet Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mur-sur-Allier, Puy-de-Dôme Autres Lieu Médiathèque Adresse rue des remparts 63111 Dallet Ville Mur-sur-Allier lieuville Médiathèque Mur-sur-Allier