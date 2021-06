Gaborone Alliance Française de Gaborone Gaborone L’Alliance Française de Gaborone vous invite sur Facebook Alliance Française de Gaborone Gaborone Catégorie d’évènement: Gaborone

L’Alliance Française de Gaborone vous invite sur Facebook Alliance Française de Gaborone, 19 juin 2021-19 juin 2021, Gaborone. L’Alliance Française de Gaborone vous invite sur Facebook

Alliance Française de Gaborone, le samedi 19 juin à 17:30

À l’occasion de la Fête de la Musique 2021, l’Alliance Française de Gaborone invite sur Facebook! ————————————————————————————————- ### Passer votre samedi avec nous, entre 17h30 et 20h30 (heure française) en compagnie de notre présentatrice Bonolo Magowe. Vous découvrirez le groupe français Two Faces, les chanteuses botswanaises Abigail Isa et Queen ainsi que d’autres surprises qui vous attendent. **Rejoignez-nous :** * Conditions d’accès : Sur le facebook en live * Numéro de téléphone : +267 75 000 181 * [Page Facebook de l’événement](https://www.facebook.com/events/481353726285095/) Fête de la musique 2021 Alliance Française de Gaborone Mobuto Dr, Gaborone Botswana Gaborone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T17:30:00 2021-06-19T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Gaborone Étiquettes évènement : Autres Lieu Alliance Française de Gaborone Adresse Mobuto Dr, Gaborone Botswana Ville Gaborone lieuville Alliance Française de Gaborone Gaborone