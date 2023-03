Don du sang L’Alliage Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet

Don du sang L’Alliage, 27 mars 2023, Olivet. Don du sang Lundi 27 mars, 15h30 L’Alliage Collecte par l’Établissement français du sang. Informations et conditions pour pouvoir donner sur dondusang.net. RDV sur monrdvdondesang.efs.sante.fr.

Merci d’apporter une pièce d’identité et son stylo. L’Alliage 1 rue michel roques Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://monrdvdondesang.efs.sante.fr »}] [{« link »: « http://dondusang.net »}, {« link »: « http://monrdvdondesang.efs.sante.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T15:30:00+02:00 – 2023-03-27T19:30:00+02:00

2023-03-27T15:30:00+02:00 – 2023-03-27T19:30:00+02:00 Adobe stock

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu L'Alliage Adresse 1 rue michel roques Ville Olivet Departement Loiret Lieu Ville L'Alliage Olivet

L'Alliage Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Don du sang L’Alliage 2023-03-27 was last modified: by Don du sang L’Alliage L'Alliage 27 mars 2023 L'Alliage Olivet Olivet

Olivet Loiret