« EnCor » L’Alliage, 28 janvier 2023, Olivet.

« EnCor » Samedi 28 janvier, 20h30 L’Alliage

Places limitées sur réservation

Spectacle proposé conjointement par le Conservatoire d’Olivet et l’Harmonie d’Olivet.

L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

Mise en lumière du Cor d’Harmonie à travers un répertoire riche et électrique dont l’instrument sera le dénominateur commun.

Première partie avec la participation des élèves de la classe de cor du conservatoire et l’association « Loiret en cor » et seconde partie avec L’Harmonie d’Olivet.

Au programme :

– Procession of the Nobles (Rimsky-Korsakov)

– QUAT’CORS & CO Avec la participation de Vanessa Grange (professeur de cor au conservatoire d’Olivet)

– Pinocchio d’Alex Poelmann

– 3e Mouvement de la Symphonie No 4 de Bruckner



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:30:00+01:00

2023-01-28T22:30:00+01:00