Bal folk avec Petit Piment et Turbobal + film le Grand Bal Samedi 13 janvier 2024, 16h30 l’Allegro, Miribel (01) 12-14

BAL FOLK avec PETIT PIMENT et TURBOBAL PROJECTION FILM « LE GRAND BAL » ————– Le samedi 13.01.2024, on dansera à Miribel, à 2 pas de Lyon, dans la magnifique salle de spectacle de l’ALLEGRO. Une journée bien complète vous y sera proposée pour le plaisir des petits et des grands! Organisé par LA CAMPANULE, le SOU Henri Deschamps et l’ULM Cinéma. On ouvrira les portes à 16h30 autour d’un goûter. Puis à 17h, Marion DELAVAL (danse) et François DOULAY (accordéon diatonique) vous entraîneront dans une initiation en mode bal des familles (à partir de 5 ans). Ce sera l’occasion de découvrir les danses issues du répertoire traditionnel, et aussi de se préparer au bal du soir. Petits et grands pourront apprendre des pas simples pour s’amuser tous ensemble et goûter au plaisir des danses folk joyeuses et collectives. A 18h,dans la salle de cinéma, nous aurons l’immense joie de nous délecter devant le film “LE GRAND BAL” nominé au festival de Cannes 2018 et aux Césars 2019.Synopsis: “C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.” Et puis on ressort en dansant. Direction la grande salle de bal pour démarrer e bal folk dès 20h avec TURBOBAL suivi de PETIT PIMENT qui nous fera virevolter tous ensemble jusqu’à 1h. ————————————-TURBOBAL Attachez vos sandalettes, délassez vos bouclettes et prière de hurler dès le décollage de la navette. Le duo vous emmène voir les étoiles. Au programme chant des sirènes, archet du sagittaire, grande roue et soufflet cosmique pour revisiter les classiques qui firent les grandes heures de la littérature musicale Limoupictave : les Grandes Sautières en chapelettes, l’Epave, les treize maquerelles ou encore le célèbre Turbobranle de Cassiopée sur mer. Apprêtez slips de lumières et chaussures qui courent vite ! Le mur du son ne sera qu’un lointain souvenir. Lucas Thébaut : Accordéons diatoniques // Cécile Delrue-Birot : Chant / Vielle à roue / Violon———————————-PETIT PIMENT Danse sans t’arrêter! Les fous du rythme veillent à l’ouvrage de l’écrin. Viens te laisser baigner de cette énergie qui inonde, de cette intime pulsation travaillée au creuset du rythme. C’est la fournaise du déhanché qui orchestre ce soir bal folk, gascon et poitevin pour te remettre un peu dans l’écho du son, dans la résonance de cette transe, encore jusqu’au petit matin. Arnaud BIBONNE – Chant, Boha // Franck CHENAL – Batterie, Chant // Florian HUYGEBAERT – Percussions // Lucas THEBAUT – Accordéon diatonique ————- Dans le cadre du Gros week end folk de LA CAMPANULE, profitez aussi du bal folk du vendredi 12.01.2024 à LA HALTE avec DUO CONGREGA DU REVE (https://fb.me/e/8O4q4HjJV) source : événement Bal folk avec Petit Piment et Turbobal + film le Grand Bal publié sur AgendaTrad

l’Allegro, Miribel (01) Place de la République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T16:30:00+01:00 – 2024-01-14T01:00:00+01:00

