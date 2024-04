L’Allée des Arts expose « Bla-Bla-Bla..ye » Blaye, vendredi 15 mars 2024.

La Ville de Blaye et EDF (Nouvelle-Aquitaine et centrale du Blayais), avec le soutien du programme européen Leader, ont créé l’Allée des Arts, un moyen de découvrir en plein-air et à tout moment un artiste, une collection ou une sélection d’oeuvres. Les supports d’exposition, qui ont pris la forme de voiles de gabares, sont conçus pour accueillir des expositions d’artistes locaux ou internationaux.

Du 15 mars au 30 juin, ce sont les oeuvres de Kandinski qui seront mises à l’honneur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-06-30

Allée de la Poudrière

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

