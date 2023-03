Lalla Fadhma n’Soumer Héroïne kabyle LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS, 2 avril 2023, AUBERVILLIERS.

ASS. VILLES DES MUSIQUES DU MONDE présente ce spectacle Lalla Fadhma N’Soumer, héroïne kabyle[ Théâtre musical ] Si l’histoire a souvent mis l’accent sur le rôle de l’émir Abdelkader dans la résistance à la colonisation française de l’Algérie, on ne parlera jamais assez de Lalla Fadhma N’Soumer, cette jeune femme kabyle qui au XIXème siècle refusa le mariage, puis fédéra les populations de sa région contre les troupes coloniales.Guidée, dit-on, par des rêves prémonitoires, son aura – de l’histoire au mythe – a laissé une trace indélébile dans les mémoires de tout un peuple. Arrêtée puis enfermée, elle s’éteignit seule, à 33 ans, dans les geôles coloniales. Elle demeure un symbole que chantent toujours les musiciens et qui continue d’inspirer les femmes et les hommes en lutte. Pour Africolor, son fantôme revient hanter la scène et nous raconte son histoire. Distribution :Ali Amran : chant, guitare et arrangementsÉvelyne El Garby Klaï : comédienneVladimir Cagnolari : écriture et mise en scène Dès 15 ansDurée : 1h Création : Africolor 2022 / Production : Africolor Lalla Fadhma n’Soumer Héroïne kabyle

