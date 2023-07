Brocante Lalinde Lalinde, 19 juillet 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

La FNACA (Fédération nationale des anciens combattants) de Lalinde organise une brocante dimanche 19 juillet sur la place en face de la mairie de Lalinde..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 19:00:00. .

Lalinde

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The FNACA (Fédération nationale des anciens combattants) of Lalinde is organizing a flea market on Sunday July 19 in the square in front of the town hall.

La FNACA (Fédération nationale des anciens combattants) de Lalinde organiza un mercadillo el domingo 19 de julio en la plaza frente al ayuntamiento de Lalinde.

Die FNACA (Fédération nationale des anciens combattants) von Lalinde organisiert am Sonntag, den 19. Juli, einen Flohmarkt auf dem Platz vor dem Rathaus von Lalinde.

Mise à jour le 2023-07-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides