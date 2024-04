Lalinde en fête Lalinde, samedi 6 juillet 2024.

Lalinde en fête Lalinde Dordogne

Lalinde est en fête ce week-end! Deux jours où les manèges seront ouverts toutes les après-midis et soirées.

Déambulation et autres animations de rue le samedi. La fête sera clôturée par le traditionnel feu d’artifice le dimanche soir. Restauration et buvette sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine comitedesfeteslalinde@gmail.com

L’événement Lalinde en fête Lalinde a été mis à jour le 2024-04-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides