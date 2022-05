Lalinde en fête Lalinde, 1 juillet 2022, Lalinde.

Lalinde en fête Lalinde

2022-07-01 – 2022-07-03

Lalinde 24150

Lalinde est en fête ce week-end! Trois jours où les manèges seront ouverts toutes les après-midis et soirées.

Ouverture avec les forains le vendredi soir, déambulation et autres animations de rue le samedi. La fête sera clôturée par le traditionnel feu d’artifice le dimanche soir. Restauration et buvette sur place.

+33 6 98 04 58 54

Comité des fêtes

Lalinde

dernière mise à jour : 2022-04-13 par