Les nuits de la lecture : le corps et le sport Lalinde, 15 décembre 2023 07:00, Lalinde.

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture 2024 placée sur le thème du corps et des Jeux Olympiques Paris 2024, votre médiathèque vous propose de participer à un DÉFI DESSIN sur le thème « le corps et le sport ».

Vous avez du 15 décembre 2023 au 15 janvier 2024 pour proposer votre dessin en le rapportant à la médiathèque de Lalinde. Alors à vos crayons !

Aucune contrainte n’est appliquée. Tous les supports, les matériaux, les tailles de papier sont autorisés.

Lors de la Nuit de la Lecture qui aura lieu le samedi 20 janvier 2024 à la salle Jacques Brel, le public sera invité à choisir ses trois dessins favoris et les gagnants se verront remettre un bon d’achat à valoir dans leur librairie Grain de Lire à Lalinde..

2023-12-15 fin : 2024-01-15

As part of the Nuit de la Lecture 2024 (Reading Night 2024) on the theme of the body and the Paris 2024 Olympic Games, your media library is inviting you to take part in a DRAWING CHALLENGE on the theme of « the body and sport ».

You have from December 15, 2023 to January 15, 2024 to submit your drawing by returning it to the Lalinde media library. So get out your pencils!

There are no restrictions. All media, materials and paper sizes are permitted.

On Reading Night, Saturday January 20, 2024 at the Salle Jacques Brel, the public will be invited to choose their three favorite drawings, and the winners will receive a gift voucher to be redeemed at their local Grain de Lire bookshop in Lalinde.

En el marco de la Nuit de la Lecture 2024 (Noche de la lectura 2024) sobre el tema del cuerpo y los Juegos Olímpicos de París 2024, su mediateca le invita a participar en un RETO DE DIBUJO sobre el tema « el cuerpo y el deporte ».

Tienes del 15 de diciembre de 2023 al 15 de enero de 2024 para entregar tu dibujo en la mediateca Lalinde. ¡Así que saca tus lápices!

No hay restricciones. Se admiten todos los soportes, materiales y tamaños de papel.

Durante la Noche de la Lectura, el sábado 20 de enero de 2024 en la Sala Jacques Brel, se invitará al público a elegir sus tres dibujos favoritos y los ganadores recibirán un cheque regalo que podrán canjear en su librería Grain de Lire de Lalinde.

Im Rahmen der Lesenacht 2024, die unter dem Motto « Körper » und den Olympischen Spielen Paris 2024 steht, bietet Ihnen Ihre Mediathek die Möglichkeit, an einer ZEICHNUNGSHERAUSFORDERUNG zum Thema « Körper und Sport » teilzunehmen.

Sie haben vom 15. Dezember 2023 bis zum 15. Januar 2024 Zeit, Ihre Zeichnung vorzuschlagen, indem Sie sie in die Mediathek von Lalinde bringen. Also ran an die Stifte!

Es gelten keinerlei Einschränkungen. Alle Medien, Materialien und Papiergrößen sind erlaubt.

Während der Lesenacht, die am Samstag, den 20. Januar 2024, in der Salle Jacques Brel stattfindet, wird das Publikum aufgefordert, seine drei Lieblingszeichnungen zu wählen. Die Gewinner erhalten einen Gutschein, der in ihrer Buchhandlung Grain de Lire in Lalinde eingelöst werden kann.

