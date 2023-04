En attendant Noël à Lalinde Avenue Général Leclerc, 9 décembre 2023, Lalinde.

Une journée dédiée aux enfants pour s’amuser dans l’ambiance de Noël, réaliser des cartes, des cadeaux, ou autres décorations…

– Promenade en Calèche

– Photos avec le père Noël

– Spectacles enfants

Restauration et buvette sur place..

2023-12-09 à ; fin : 2023-12-09 . .

Avenue Général Leclerc Salle Jacques Brel

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A day dedicated to children to have fun in the Christmas atmosphere, make cards, gifts, or other decorations?

– Ride in a carriage

– Photos with Santa Claus

– Children’s shows

Catering and refreshments on site.

¿Un día dedicado a que los niños se diviertan en el ambiente navideño, hagan tarjetas, regalos u otros adornos?

– Paseo en coche de caballos

– Fotos con Papá Noel

– Espectáculos infantiles

Catering y refrescos in situ

Ein Tag für Kinder, um sich in der Weihnachtsstimmung zu vergnügen und Karten, Geschenke oder andere Dekorationen zu basteln?

– Fahrt mit der Kutsche

– Fotos mit dem Weihnachtsmann

– Aufführungen für Kinder

Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides