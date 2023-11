Fête de la pomme et du kiwi Lalinde Catégories d’Évènement: Dordogne

Lalinde Fête de la pomme et du kiwi Lalinde, 3 décembre 2023, Lalinde. Lalinde,Dordogne De nombreuses animations s’offrent à vous lors de cette fête de la pomme et du kiwi :

– fabrication de jus de pomme

– vente de produits locaux

– marché aux truffes

– concours de desserts à bas de pommes et/ou de kiwis

– animations musicales

….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. . Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This apple and kiwi festival offers a wide range of activities:

– apple juice making

– sale of local products

– truffle market

– apple and/or kiwi dessert contest

– musical entertainment

… Hay mucho que ver y hacer en esta fiesta de la manzana y el kiwi:

– elaboración de zumo de manzana

– venta de productos locales

– mercado de trufas

– concurso de postres de manzana y/o kiwi

– animación musical

… Bei diesem Apfel- und Kiwifest stehen Ihnen zahlreiche Animationen zur Verfügung:

– herstellung von Apfelsaft

– verkauf von lokalen Produkten

– trüffelmarkt

– wettbewerb für Desserts mit Äpfeln und/oder Kiwis

– musikalische Unterhaltung

Catégories d'Évènement: Dordogne, Lalinde

