Fête de l’arbre Lalinde, 25 novembre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Plantation d’arbre dans la forêt des Foulissards

Collecte de déchets avec le Lions Club

Midi : repas partagé à la salle de l’étendoir à Couze

Après-midi : si continuité, porter pelles, pioches et arrosoirs..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tree planting in the Scarf Forest

Waste collection with the Lions Club

Noon: shared lunch at the Salle de l’étendoir in Couze

Afternoon: if continuity, bring shovels, picks and watering cans.

Plantación de árboles en el Bosque del Pañuelo

Recogida de basura con el Club de Leones

Almuerzo: comida compartida en la Salle de l’étendoir de Couze

Tarde: si aún queda tiempo, trae palas, picos y regaderas.

Baumpflanzung im Wald der Kopftücher

Müllsammlung mit dem Lions Club

Mittag: Gemeinsames Essen im Salle de l’étendoir in Couze

Nachmittag: Bei Kontinuität Schaufeln, Hacken und Gießkannen mitbringen.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides