Balade « rose » Lalinde, 22 octobre 2023, Lalinde.

Lalinde,Dordogne

Une balade rose de 8 kilomètres est organisée dimanche 22 octobre au départ du stade de football de Sauveboeuf. L’intégralité des recettes sera reversée à la ligue contre le cancer..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An 8-kilometer pink walk is being organized on Sunday October 22, starting from the Sauveboeuf soccer stadium. All proceeds will be donated to the League Against Cancer.

El domingo 22 de octubre se organiza una marcha rosa de 8 kilómetros que saldrá del estadio de fútbol de Sauveboeuf. Todo lo recaudado se donará a la Liga contra el Cáncer.

Am Sonntag, den 22. Oktober, findet eine 8 km lange rosa Wanderung vom Fußballstadion in Sauveboeuf aus statt. Der gesamte Erlös wird an die Krebsliga gespendet.

