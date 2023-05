Lire en Bastides, Festival littéraire Place de la Halle, 29 septembre 2023, Lalinde.

Un Festival festif, animé et consacré aux livres en tout genre !

Plus qu’un salon du livre, Lire en Bastides propose des DEDICACES/VENTES d’ouvrages avec près de 50 auteurs et autrices, ainsi que des ANIMATIONS qui drainent un public friand de DEBATS, D’ATELIERS, DE LECTURES ET DE SPECTACLES tout au long de ces 3 jours…

Le succès du festival Lire en Bastides n’est pas dû au hasard :

Une sélection très sérieuse des auteurs et autrices, des animations de qualité, une large place consacrée à la littérature jeunesse. Lalinde, au bord de la rivière. Le territoire des Bastides comprend un riche patrimoine à visiter au sud de la Dordogne.

Gratuit et ouvert à tous..

2023-09-29 à ; fin : 2023-10-01 . .

Place de la Halle

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A festive, lively festival dedicated to books of all kinds!

More than a book fair, Lire en Bastides offers DEDICACES/SALES of books with nearly 50 authors, as well as ACTIVITIES that attract a public fond of DEBATES, WORKSHOPS, READINGS AND SHOWS throughout these 3 days?

The success of the festival Lire en Bastides is not due to chance:

A very serious selection of authors, quality animations, a large place dedicated to the youth literature. Lalinde, at the edge of the river. The territory of the Bastides includes a rich heritage to visit in the south of the Dordogne.

Free and open to all.

¡Un festival festivo y animado dedicado a los libros de todo tipo!

Más que una feria del libro, Lire en Bastides ofrece DEDICATORIAS/VENTAS de libros con cerca de 50 autores, así como ACTIVIDADES que atraen a un público aficionado a los DEBATES, TALLERES, LECTURAS Y ESPECTÁCULOS a lo largo de estos 3 días?

El éxito del festival Lire en Bastides no se debe a la casualidad:

Una selección de autores muy seria, actividades de calidad, un gran lugar dedicado a la literatura infantil. Lalinde, junto al río. La región de las Bastidas cuenta con un rico patrimonio que visitar en el sur de la Dordoña.

Gratuito y abierto a todos.

Ein festliches, lebendiges Festival, das Büchern aller Art gewidmet ist!

Lire en Bastides ist mehr als eine Buchmesse und bietet DEDIKATIONEN/VERKÄUFE von Werken mit fast 50 Autoren und Autorinnen sowie ANIMATIONEN, die während der drei Tage ein Publikum anlocken, das gerne debattiert, an Workshops teilnimmt und Vorlesungen und Aufführungen genießt

Der Erfolg des Festivals Lire en Bastides kommt nicht von ungefähr:

Eine sehr seriöse Auswahl der Autoren und Autorinnen, qualitativ hochwertige Veranstaltungen und ein breiter Raum für Kinder- und Jugendliteratur. Lalinde, am Ufer des Flusses. Das Gebiet der Bastides umfasst ein reiches Kulturerbe, das es im Süden der Dordogne zu besichtigen gilt.

Kostenlos und offen für alle.

Mise à jour le 2023-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides