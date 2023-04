ETE ACTIF – Spéléologie Camping de la Guillou, 2 août 2023, Lalinde.

Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles. Ouvert à tous à partir de 10 ans. 8 personnes maximum..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 18:00:00. EUR.

Camping de la Guillou La Guillou

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of the underground environment. Exceptional cavities and caves. Open to all from 10 years old. 8 people maximum.

Descubrimiento del medio subterráneo. Cuevas y cavernas excepcionales. Abierto a todos a partir de 10 años. 8 personas máximo.

Entdeckung der unterirdischen Umwelt. Außergewöhnliche Höhlen und Grotten. Offen für alle ab 10 Jahren. Maximal 8 Personen.

Mise à jour le 2023-04-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides