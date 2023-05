Exposition à Montard : Atelier des Couleurs et Céramique de Molières Jardin Public, 14 juin 2023, Lalinde.

Venez admirer les œuvres d’Atelier des Couleurs et Céramiques de Molières.

Dans une ambiance conviviale, l’Atelier des Couleurs permet de découvrir, d’approfondir, de valoriser et de promouvoir l’art du dessin, du pastel sec, de l’aquarelle, de l’huile, de l’acrylique en milieu rural et cela grâce à des cours, à l’organisation d’expositions, de stages, de démonstrations, de sorties culturelles.

Chez Céramiques de Molières, nous peignons chacune avec notre style. Sur modèle ou sur commande, nous pouvons personnaliser des objets en guise de cadeaux de naissance, mariages, anniversaires, plaques de portes ou tout autre événement..

Jardin Public Maison de Montard

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and admire the works of Atelier des Couleurs and Céramiques de Molières.

In a friendly atmosphere, the Atelier des Couleurs allows you to discover, deepen, enhance and promote the art of drawing, dry pastel, watercolor, oil and acrylic in a rural environment, thanks to courses, the organization of exhibitions, training courses, demonstrations and cultural excursions.

At Céramiques de Molières, we each paint with our own style. On model or on order, we can personalize objects as gifts for births, weddings, birthdays, door plaques or any other event.

Venga a admirar las obras del Atelier des Couleurs et Céramiques de Molières.

En un ambiente acogedor, el Atelier des Couleurs le permite descubrir, profundizar, valorizar y promover el arte del dibujo, el pastel seco, la acuarela, el óleo y el acrílico en un entorno rural, gracias a cursos, organización de exposiciones, cursillos de formación, demostraciones y excursiones culturales.

En Céramiques de Molières, cada uno pinta con su propio estilo. Podemos personalizar objetos como regalos para nacimientos, bodas, cumpleaños, placas para puertas o cualquier otro acontecimiento.

Bewundern Sie die Werke von Atelier des Couleurs et Céramiques de Molières.

In einer freundlichen Atmosphäre bietet das Atelier des Couleurs die Möglichkeit, die Kunst des Zeichnens, des Trockenpastells, des Aquarells, des Öls und der Acrylmalerei in ländlichen Gebieten zu entdecken, zu vertiefen, aufzuwerten und zu fördern. Dies geschieht durch Kurse, die Organisation von Ausstellungen, Praktika, Vorführungen und kulturellen Ausflügen.

Bei Céramiques de Molières malt jede von uns mit ihrem eigenen Stil. Nach Vorlage oder auf Bestellung können wir Gegenstände als Geschenke für Geburt, Hochzeiten, Geburtstage, Türschilder oder andere Anlässe personalisieren.

