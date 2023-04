Sortie des Orchidées Au bout du pont de Lalinde – côté Couze, 25 mai 2023, Lalinde.

Serge vous invite à le suivre sur le sentier des Orchidées. Petite balade d’observation. Rendez-vous au bout du pont au pied de la Chapelle Saint Front. Au programme : découverte des orchidées et autres fleurs puis visite d’un refuge LPO de biodiversité avec nichoirs, jachères et jardin bio. Pensez à prendre des jumelles et loupe (facultatif)..

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-25 . .

Au bout du pont de Lalinde – côté Couze

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Serge invites you to follow him on the Orchid Trail. A short observation walk. Meet at the end of the bridge at the foot of the Chapelle Saint Front. On the programme: discovery of orchids and other flowers, then visit of a LPO biodiversity refuge with nesting boxes, fallows and organic garden. Remember to bring binoculars and a magnifying glass (optional).

Serge le invita a seguirle por el Sendero de las Orquídeas. Un breve paseo de observación. Encuentro al final del puente, al pie de la Chapelle Saint Front. En el programa: descubrimiento de orquídeas y otras flores, luego visita a un refugio de biodiversidad de la LPO con cajas nido, barbechos y un huerto ecológico. No olvide traer prismáticos y lupa (opcional).

Serge lädt Sie ein, ihm auf den Orchideenpfad zu folgen. Kleiner Spaziergang zur Beobachtung. Treffpunkt ist am Ende der Brücke am Fuße der Kapelle Saint Front. Auf dem Programm stehen die Entdeckung von Orchideen und anderen Blumen und anschließend der Besuch eines LPO-Refugiums für Biodiversität mit Nistkästen, Brachflächen und einem Biogarten. Denken Sie daran, ein Fernglas und eine Lupe mitzunehmen (optional).

Mise à jour le 2023-04-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides