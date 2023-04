Vide-grenier Place de la Bazinie, 14 mai 2023, Lalinde.

Vide-grenier organisé par Lalinde Basket Club. Venez chiner !

Buvette et restauration sur place..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 19:00:00. .

Place de la Bazinie

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by Lalinde Basket Club. Come to bargain !

Refreshment bar and restoration on the spot.

Venta de garaje organizada por Lalinde Basket Club. ¡Ven a regatear!

Refrescos y comida in situ.

Flohmarkt, organisiert vom Lalinde Basket Club. Kommen Sie und stöbern Sie!

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides