Festival « Lalinde s’amuse » Médiathèque municipale, 19 avril 2023, Lalinde.

Comme chaque année, la mairie de Lalinde organise le festival pour les enfants « Lalinde s’amuse », à destination des 0-15 ans

Festival gratuit et sur inscriptions auprès de Ludivine Estor à la médiathèque.

2 spectacles proposés par l’AJMR dans le cadre du festival :

9h15 Salle Leclerc : « Petites miettes » par la Compagnie Tortilla

17h Salle Jacques Brel : « Fleur de Volcan » par la Compagnie AssoLoco.

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 18:00:00. .

Médiathèque municipale

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As every year, the town hall of Lalinde organizes the festival for the children « Lalinde s’amuse », intended for the 0-15 years

The festival is free of charge and on registration with Ludivine Estor at the media library.

2 shows proposed by the AJMR within the framework of the festival:

9:15 am Salle Leclerc : « Petites miettes » by the Tortilla Company

17h Salle Jacques Brel : « Fleur de Volcan » by the AssoLoco Company

Como cada año, el ayuntamiento de Lalinde organiza el festival para niños « Lalinde s’amuse », de 0 a 15 años

El festival es gratuito y es necesario inscribirse con Ludivine Estor en la mediateca.

2 espectáculos propuestos por la AJMR en el marco del festival:

9.15 h Sala Leclerc: « Petites miettes » de la Compagnie Tortilla

17.00 h Sala Jacques Brel: « Fleur de Volcan » de la Compagnie AssoLoco

Wie jedes Jahr organisiert die Stadtverwaltung von Lalinde das Kinderfestival « Lalinde s’amuse » für 0-15-Jährige

Das Festival ist kostenlos und erfordert Anmeldungen bei Ludivine Estor in der Mediathek.

2 Aufführungen, die von der AJMR im Rahmen des Festivals angeboten werden:

9.15 Uhr Salle Leclerc: « Petites miettes » (Kleine Krümel) von der Compagnie Tortilla

17 Uhr Salle Jacques Brel: « Fleur de Volcan » von der Compagnie AssoLoco

Mise à jour le 2023-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides