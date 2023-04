Atelier exploration du mouvement 4 rue Pierre Lafon, 16 avril 2023, Lalinde.

Plonger dans la sensation de son propre corps par l’exploration du mouvement avec Esperanza, danseuse/chorégraphe. Réservation obligatoire, places limitées. A partir de 16 ans..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 13:00:00. EUR.

4 rue Pierre Lafon

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dive into the feeling of your own body through the exploration of movement with dancer/choreographer Esperanza. Reservation required, limited seating. From 16 years old.

Sumérgete en la sensación de tu propio cuerpo a través de la exploración del movimiento con la bailarina y coreógrafa Esperanza. Reserva obligatoria, plazas limitadas. A partir de 16 años.

Mit der Tänzerin/Choreografin Esperanza in das Gefühl des eigenen Körpers durch die Erforschung der Bewegung eintauchen. Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze. Ab 16 Jahren.

