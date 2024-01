Atelier « bébés lecteurs » Médiathèque de Lalinde Lalinde, lundi 5 février 2024.

Atelier « bébés lecteurs » Médiathèque de Lalinde Lalinde Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 09:30:00

fin : 2024-02-05 11:00:00

Les objectifs des bébés lecteurs sont de sensibiliser les tout-petits au livre et au plaisir de découvrir! Deux créneaux sont proposés aux enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles : 9h30 et 10h30.

Il est obligatoire de vous inscrire sur une des deux séances auprès du personnel de la médiathèque. Chaque groupe est limité à 8 enfants maximum.

Parents, grands-parents, professionnels, inscrivez-vous vite !

Médiathèque de Lalinde Avenue du Général Leclerc

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mediatheque@ville-lalinde.fr



L’événement Atelier « bébés lecteurs » Lalinde a été mis à jour le 2024-01-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides