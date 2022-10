L’alimentation Mennevret, 25 octobre 2022, Mennevret.

L’alimentation

Mennevret Aisne

2022-10-25 – 2022-10-25

Aisne

Animations, temps d’échange et projections sont l’opportunité d’apprendre, d’échanger et de découvrir autour de la cuisine, les produits locaux et la nutrition…

Inscription obligatoire.

Mennevret

