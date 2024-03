L’alimentation méditerranéenne de l’antiquité à nos jours Jardins de La Verrerie Arles, dimanche 9 juin 2024.

L’alimentation méditerranéenne de l’antiquité à nos jours Balades botaniques, atelier culinaire et café papote Dimanche 9 juin, 14h00 Jardins de La Verrerie Entrée libre

Pour fêter l’agriculture, Solaal, Les Etats Généreux, le Conseil De Développement du Pays d’Arles et le tiers-lieu La Verrerie proposent un après-midi au jardin dès 14h !

Au programme :

atelier cueillette et pesto sauvage : balade botanique à la découverte des plantes de l’antiquité, cueillette de plantes sauvages, fabrication d’un pesto, dégustation des préparations et de produits locaux bio – 1h30 (places limitées, dès 6 ans enfants accompagnés)

balades botaniques romaines : à la découverte des plantes romaines du jardin nourricier de la Verrerie et de l’alimentation antique – 20 à 30 minutes (départ 14h/14h30/15h/15h30/16h

café papote sur l’agriculture et l’alimentation en pays d’Arles, avec le Conseil De Développement du pays d’Arles dès 16h

ateliers coloriages et jeux sur l’agriculture et l’alimentation romaine (en autonomie)

Rejoignons-nous pour un bel après-midi à la rencontre des jardins nourriciers d’hier et d’aujourd’hui !

>> inscriptions conseillées : https://www.helloasso.com/associations/vers-un-tiers-lieu-en-pays-d-arles/evenements/journees-nationales-de-l-agriculture

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Photo : Léa Cornier / Fresque Flora : 3e style fresque pompéienne trouvée à Stabiae, Villa Arianna – Musée national d’archéologie de Naples