L’ALIMENTATION IDÉALE POUR RETROUVER LA LIGNE ET ÉVITER LES KILOS SUPERFLUS Montpellier, mercredi 20 mars 2024.

Mercredi 20 mars de 16h00 à 17h30

Vous avez accumulé les kilos superflus durant l’hiver et vous n’arrivez pas à vous en débarrasser?

Nous verrons comment la gestion du stress, l’alimentation et le sommeil sont des outils indispensables pour une perte de poids durable et sans frustration.

Les gouters Bien-être sont des ateliers-conférence animés par Hélène Comlan Naturopathe. Ils se déroulent tous les mercredis.

L’atelier-conférence avec une tisane et une part de cake 10 €.

Réservation obligatoire. 10 10 EUR.

Début : 2024-03-20 16:00:00

fin : 2024-03-20 17:30:00

10 Rue Levat

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

