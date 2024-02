L’ALIMENTATION DE NOS ANCÊTRES Ciné théâtre La Forge Villefort, samedi 9 mars 2024.

Conférence « L’alimentation de nos ancêtres » par Marie-Lucy Dumas

Nos ancêtres cévenols et gévaudanais, avant le milieu du XXe siecle, vivaient d’une nourriture quotidienne en rapport avec leurs productions agricoles et horticoles. Des apports liés aux saisons et aux productions, mais déséquilibrés par manque de protéines, une des raisons de la petite taille des conscrits.

Une façon de cuisiner longuement les aliments, en servant des condiments locaux, d’où les marmites, toupins et autres chaudrons. Les différences de nutrition entre riches et pauvres étaient encore plus marquées. Cela rendait du coup attrayants les « gueuletons » des fêtes, les veillées, une occasion de sortir de la monotonie des repas de tous les jours.

Goûter offert | Entrée libre, participation au chapeau au profit du Secours populaire français

Avec le soutien de la mairie de Villefort EUR.

2024-03-09 15:00:00

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare

Villefort 48800 Lozère Occitanie

