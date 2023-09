Club Comedy | soirée stand up à l’Alim L’Alim | Condition Publique Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Club Comedy | soirée stand up à l’Alim L’Alim | Condition Publique Roubaix, 30 septembre 2023, Roubaix. Club Comedy | soirée stand up à l’Alim Samedi 30 septembre, 20h00 L’Alim | Condition Publique 8/6 euros Pour cette première à Roubaix, le Club Comedy réunira les humoristes Phayik, Tom Boudet, Mathilde et Mohamed Merabet, quatre jeunes talents locaux qui vous feront éclater de rire. En partenariat avec la Maison du Donut, 1 billet = 1 donut offert ! Alors rendez-vous le samedi 30 septembre à 20h00 pour une soirée hilarante et sucrée qui restera gravée dans vos souvenirs pendant longtemps ! L’Alim | Condition Publique 14 place Faidherbe, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://laconditionpublique.com/agenda/le-club-comedy-soiree-stand »}] L’Alim est la nouvelle salle intimiste de la Condition Publique.Accueillant 100 spectateurs assis et 200 debout, elle permet de garder la proximité avec les evenements qui y sont proposés Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

