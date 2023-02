LALILO ESPACE LIGERIA, 2 mars 2023, MONTLOUIS SUR LOIRE.

LALILO ESPACE LIGERIA. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 14:30 (2023-03-02 au ). Tarif : 14.3 à 14.3 euros.

Gratuit pour les moins de 5 an(s) Spectacle musical et poétique en partenariat avec les JM France Lalilo, jeune garçon en proie à des questionnements existentiels, se trouve confronté à la difficulté de vivre dans un monde soumis à des usages dont il ne comprend pas le sens. Se sentant à part et percevant son environnement comme hostile, il doit se mettre en quête de lui-même pour s’ouvrir aux autres. La nature, sa première alliée, l’aide à accepter et cultiver sa différence et l’accompagne dans sa métamorphose. Dans ce récit initiatique, le piano cinématographique de Christopher Lacassagne et le violoncelle passionné de Camille Gueirard tiennent un rôle majeur ; ils peignent un univers imaginaire, peuplé de silhouettes et de nuages, où trône un arbre séculaire aux fleurs bleu cobalt… Le duo piano-violoncelle offre une palette sonore d’une grande richesse qui permet au compositeur de créer une musique jouant sur les timbres et les couleurs, à la manière d’un peintre impressionniste Tout public Compagnie Quart de Soupir Ecriture, composition musicale et vidéo : Christopher Lacassagne Interprétation : Martin Lenzoni Violoncelle : Camille Gueirard Piano : Chantal Nicolas Costumes : Aline Froux

Votre billet est ici

ESPACE LIGERIA MONTLOUIS SUR LOIRE 9, rue Croix Blanche Indre-et-Loire

Gratuit pour les moins de 5 an(s)

Spectacle musical et poétique en partenariat avec les JM France

Lalilo, jeune garçon en proie à des questionnements existentiels, se trouve confronté à la difficulté de vivre dans un monde soumis à des usages dont il ne comprend pas le sens. Se sentant à part et percevant son environnement comme hostile, il doit se mettre en quête de lui-même pour s’ouvrir aux autres. La nature, sa première alliée, l’aide à accepter et cultiver sa différence et l’accompagne dans sa métamorphose.

Dans ce récit initiatique, le piano cinématographique de Christopher Lacassagne et le violoncelle passionné de Camille Gueirard tiennent un rôle majeur ; ils peignent un univers imaginaire, peuplé de silhouettes et de nuages, où trône un arbre séculaire aux fleurs bleu cobalt… Le duo piano-violoncelle offre une palette sonore d’une grande richesse qui permet au compositeur de créer une musique jouant sur les timbres et les couleurs, à la manière d’un peintre impressionniste

Tout public

Compagnie Quart de Soupir

Ecriture, composition musicale et vidéo : Christopher Lacassagne

Interprétation : Martin Lenzoni

Violoncelle : Camille Gueirard

Piano : Chantal Nicolas

Costumes : Aline Froux

.14.3 EUR14.3.

Votre billet est ici