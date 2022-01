Lalibela, un autre Moyen Âge Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Lalibela, un autre Moyen Âge Tournus, 11 mai 2022, Tournus. Lalibela, un autre Moyen Âge Rue Gabriel Jeanton Cellier des Moines Tournus

2022-05-11 18:30:00 – 2022-05-11 Rue Gabriel Jeanton Cellier des Moines

Tournus Saône-et-Loire Conférence de Marie-Laure Derat, directrice des recherches au CNRS. Conférence de Marie-Laure Derat, directrice des recherches au CNRS. Rue Gabriel Jeanton Cellier des Moines Tournus

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Rue Gabriel Jeanton Cellier des Moines Ville Tournus lieuville Rue Gabriel Jeanton Cellier des Moines Tournus

Tournus Tournus https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/