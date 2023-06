Rock N’Vielle à l’Alhambra de Belleville L’Alhambra de Belleville Paris, 21 juin 2023, Paris.

Rock N’Vielle à l’Alhambra de Belleville Mercredi 21 juin, 19h00 L’Alhambra de Belleville

Le rock de 1589 à nos jours : à la vielle à roue Christian Gadré, et à l’harmonica, percussions et plus si affinités… Manu Bosser.

L’Alhambra de Belleville 74 rue Julien Lacroix Paris 75020 Quartier de Belleville Île-de-France l’Alhambra, bar-café, Belleville. métros : Belleville et Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

