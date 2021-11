Paris Mémorial de la Shoah île de France, Paris L’Algérie sous Vichy de Stéphane Benhamou Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Avant-première dans le cadre du Mois du Film Documentaire D’après L’Année des dupes, Alger 1943 de Jacques Attali, Fayard, 2019. France, documentaire, 52 min, Siècle Productions, Arte France, France 3 Corse ViaStella, Public Sénat, 2021. De l’été 1940 à l’été 1943, l’Algérie française se donne avec enthousiasme à la révolution nationale voulue par Pétain. Ce dont de nombreux Européens d’Algérie rêvent depuis longtemps s’accomplit : rétablissement de l’ordre colonial, mise au pas des populations et abrogation du décret Crémieux qui, en 1870, avait fait des Juifs d’Algérie des citoyens français. Cette mesure d’épuration n’a cessé d’être réclamée. Enlever leurs droits aux Juifs, c’est signifier à d’autres, les musulmans, qu’ils n’ont plus à espérer en obtenir. En présence du réalisateur, de Benjamin Stora, historien, professeur des universités, et Jacques Attali, économiste, écrivain et haut fonctionnaire français. Animée par Anaïs Kien, historienne et journaliste. Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Spectacles -> Projection Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier Paris 75004

