du mercredi 10 novembre au jeudi 11 novembre à Théâtre Jules Julien

### Cie Ah ! Le Destin **_Dans le cadre du festival Supernova #6_** Réveillé en pleine nuit par un coup de téléphone de Jeanne, qui lui apprend la mort de Vladimir, Mathias part à Moscou pour escorter le corps de son ami jusqu’à son village natal, en Sibérie. À bord du Transsibérien, il évoque le passé, les errances de leur jeunesse, leur triangle amoureux détruit par la passion, consumé par la vodka et la drogue, dans le plus fascinant et théâtral des décors : la Russie. Et les fantômes des écrivains mythiques comme Gogol, Dostoïevski, Tchekhov et les grandes pages de l’histoire russe viennent hanter ce récit. Clémence Labatut s’empare librement de ce texte puissant de Mathias Enard en le mêlant à une écriture de plateau, à la danse contemporaine dans un environnement sonore d’inspiration techno mélodique. Une création qui nous interroge sur la perte de notre jeunesse et sur la mort de nos idéaux révolutionnaires et de nos utopies. ### Infos pratiques * Mercredi 10 novembre à 20h30 * Jeudi 11 novembre à 19h * Vendredi 12 novembre à 10h (scolaire) * Durée : 1h40 * À partir de 15 ans

Tarifs : de 8€ à 22€

Culture Théâtre Jules Julien 6 Avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T22:10:00;2021-11-11T19:00:00 2021-11-11T20:40:00

