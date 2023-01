Souffleuse de verre L’Alchimiste, 29 mars 2023, Uzerche.

Souffleuse de verre 29 mars – 2 avril L’Alchimiste

Démonstration de soufflage de verre handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel;handicap psychique;handicap auditif ii;mi;vi;pi;hi

L’Alchimiste 24 rue Pierre Mouly, 19140 Uzerche Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{“data”: {“author”: “INMA Institut National des Mu00e9tiers d’Art”, “cache_age”: 86400, “description”: “Journu00e9es Europu00e9ennes des Mu00e9tiers d’Art 2022 – Nos Mains u00e0 l’unissonnnVenez du00e9couvrir l’univers magique et inclusif de la souffleuse de verre Julie Lefebvre dans son atelier L’Alchimiste, u00e0 Uzerche en Nouvelle-Aquitaine. Interpru00e8te en Langue des Signes, Julie vous invite u00e0 du00e9couvrir sa passion, qui se transmet par les mains et le regard.nnRetrouvez sa programmation sur : https://www.journeesdesmetiersdart.fr/node/36104nnDu00e9couvrez les mu00e9tiers d’art u00e0 l’unisson lors des #JEMA2022u200bu200b ! nPlus de programmations u00e0 du00e9couvrir sur www.journeesdesmetiersdart.frnnUne vidu00e9o ru00e9alisu00e9e par Home & Images Productions”, “type”: “video”, “title”: “#JEMA2022 – Julie Lefebvre, L’Alchimiste”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/1SlcMaDtsTI/maxresdefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=1SlcMaDtsTI”, “thumbnail_height”: 720, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UCs6K7k4l0md-GQzkWxpfIxg”, “thumbnail_width”: 1280, “options”: {“_end”: {“label”: “End on”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_start”: {“label”: “Start from”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “7”}, “_cc_load_policy”: {“label”: “Closed captions”, “value”: false}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “

https://www.youtube.com/watch?v=1SlcMaDtsTI&list=PLp7Lcszl3cd-WDcxyRJINyB8zd3R1nCKR&index=15&t=7s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T09:30:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Julie Lefebvre

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Uzerche Autres Lieu L'Alchimiste Adresse 24 rue Pierre Mouly, 19140 Uzerche Ville Uzerche lieuville L'Alchimiste Uzerche Departement Corrèze

L'Alchimiste Uzerche Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzerche/

Souffleuse de verre L’Alchimiste 2023-03-29 was last modified: by Souffleuse de verre L’Alchimiste L'Alchimiste 29 mars 2023 L'Alchimiste Uzerche Uzerche

Uzerche Corrèze