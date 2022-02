L’ALCHIMIE DU BONHEUR Le Crès Le Crès Catégories d’évènement: Hérault

Le Crès

L’ALCHIMIE DU BONHEUR Le Crès, 21 février 2022, Le Crès. L’ALCHIMIE DU BONHEUR Le Crès

2022-02-21 – 2022-02-25

Le Crès Hérault Le Crès EUR 7 À chaque problème, sa soluce !!! Telle est la devise du professeur Inventimus. Ses découvertes

révolutionnent en effet le quotidien du monde entier. Mais quand on lui demande la formule dubonheur, sa créativité en prend un coup. Trouvera-t-il la bonne alchimie ? Une comédie magique

originale qui questionne, non sans humour, sur notre monde. Par la Cie Sens en Eveil

De et avec : Sébastien Delsaut

+33 4 67 55 65 36 https://lacomediedumas.com/programmation/

originale qui questionne, non sans humour, sur notre monde. Par la Cie Sens en Eveil

De et avec : Sébastien Delsaut

Durée : 50 mn – A partir de 5 ans Le Crès

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

