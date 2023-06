Equilibre et Prévention des chutes Lalbenque, 13 juin 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

Le pôle prévention santé de Générations Sud Lot propose un café rencontre sur la thématique Equilibre et Prévention des chutes à destination des personnes de 55 ans et plus et des aidants familiaux.

Cet atelier gratuit aura lieu à Lalbenque – salle La Halle au rez-de-chaussée de la mairie le mardi 13 juin de 15H à 17H.

Inscription conseillée au 07 88 11 53 02

Par mail : generationssudlot@orange.fr.

2023-06-13 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-13 17:00:00. .

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



Générations Sud Lot’s health prevention unit is organizing a « café rencontre » on the theme of balance and falls prevention for people aged 55 and over and their family carers.

This free workshop will take place in Lalbenque – salle La Halle on the first floor of the town hall on Tuesday June 13 from 3pm to 5pm.

Registration recommended on 07 88 11 53 02

By e-mail: generationssudlot@orange.fr

La unidad de prevención sanitaria de Générations Sud Lot organiza un café-reencuentro sobre el tema del equilibrio y la prevención de caídas, dirigido a las personas mayores de 55 años y a sus familiares cuidadores.

Este taller gratuito tendrá lugar en Lalbenque – sala La Halle, en la planta baja del ayuntamiento, el martes 13 de junio de 15.00 a 17.00 horas.

Inscripción recomendada en el 07 88 11 53 02

Por correo electrónico: generationssudlot@orange.fr

Das Zentrum für Gesundheitsprävention von Générations Sud Lot bietet ein Begegnungscafé zum Thema Gleichgewicht und Sturzprävention für Personen ab 55 Jahren und pflegende Angehörige an.

Der kostenlose Workshop findet am Dienstag, den 13. Juni von 15.00 bis 17.00 Uhr in Lalbenque im Saal La Halle im Erdgeschoss des Rathauses statt.

Eine Anmeldung wird empfohlen unter 07 88 11 53 02

Per E-Mail: generationssudlot@orange.fr

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Cahors – Vallée du Lot