Ciné plein air et débat Lalbenque, 10 juin 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

Le samedi 10 Juin soirée débat, ciné en plein air et Dj à Lalbenque , avec restauration sur place..

2023-06-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



Saturday, June 10: debate, open-air cinema and DJ in Lalbenque, with food and drink on site.

Sábado 10 de junio: debate nocturno, cine al aire libre y DJ en Lalbenque, con comida y bebida disponibles.

Am Samstag, den 10. Juni Diskussionsabend, Open-Air-Kino und Dj in Lalbenque , mit Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT Cahors – Vallée du Lot