Vide-Greniers au Lac de Marcenac à Lalbenque Lac de Marcenac, Chemin de Marcenac, 18 mai 2023, Lalbenque.

Organisé par le club de pêche de Lalbenque.

Vide-greniers strictement réserver aux particuliers..

2023-05-18 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-18 17:00:00. EUR.

Lac de Marcenac, Chemin de Marcenac

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



Organized by the club of fishing of Lalbenque.

Garage sale strictly reserved to the private individuals.

Organizado por el club de pesca de Lalbenque.

Venta de garaje estrictamente para particulares.

Organisiert vom Angelverein von Lalbenque.

Vide-greniers strictement réserver aux particuliers.

Mise à jour le 2023-05-01 par OT Cahors – Vallée du Lot