Conférence populaire: Yves Guerre « Les rôles sociaux dans les villages ruraux » 89 rue du marché aux truffes, 26 avril 2023, Lalbenque.

Rencontre avec l’auteur Yves Guerre à l’occasion de la sortie de son livre « Le théâtre institutionnel, poétique d’écologie sociale » éditions L’Harmattan.

La Fédération départementale des Foyers Ruraux du Lot, en partenariat avec la MJC de Cahors, les associations « Educ pop debout », La Tresse, Babel-Gum, Le 3ème Lieu, Arc en Ciel Théâtre, vous convient à un moment d’échange autour de la thématique des « rôles sociaux dans les villages ruraux ».

Ce sujet permettra de questionner les rôles attribués et fictionnés aux associations, aux élu(e)s, aux individus en général dans les campagnes et de briser les préjugés. L’objectif est d’initier un moment d’échange entre associations, élu(e)s et toutes autres structures intéressées par la thématique.

Évènement à l’initiative de citoyen(ne)s porteurs de dynamique locale et de projets structurants.

• La Tresse, Tiers-lieu centre à Lalbenque

• Babel-Gum, Friche agriculturelle à Lalbenque

• Le 3ème Lieu, Tiers-lieu à Saint-Paul-Flaugnac

• Fédération départementale des Foyers ruraux du Lot

• MJC de Cahors

• Arc en Ciel Théâtre

• Educ Pop Debout

Yves Guerre et le théâtre institutionnel :

Le Théâtre Institutionnel n’est en rien celui de ou des institutions.

Il est une poétique qui tient liées pratique et projet.

Faire société comme l’action permanente de nourrir entre nous les relations que réclame la vie les uns avec les autres, tous semblables et tous différents, et de décider collectivement de la manière de les organiser pour qu’elles soient justes, égalitaires et coopératives.

L’écologie, si elle est bien la prise en compte de l’humanité dans son rapport avec la Terre, est aussi celle des inter-relations qui constituent cette humanité.

S’inspirer de notre capacité de jeu, ouvre une voie pour notre faculté d’émancipation dans notre vie quotidienne.

Comprendre et modifier notre relation politique avec les êtres et les choses du monde que nous habitons ensemble, est l’aventure optimiste que la lecture de ce livre propose à celles et ceux qui veulent rester vivants et conserver une espérance..

2023-04-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-26 20:00:00. EUR.

89 rue du marché aux truffes Le Bistronome

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



Meeting with the author Yves Guerre on the occasion of the release of his book « Le théâtre institutionnel, poétique d?écologie sociale » éditions L?Harmattan.

The Fédération départementale des Foyers Ruraux du Lot, in partnership with the MJC of Cahors, the associations « Educ pop debout », La Tresse, Babel-Gum, Le 3ème Lieu, Arc en Ciel Théâtre, invite you to a moment of exchange around the theme of « social roles in rural villages ».

This subject will allow to question the roles attributed and fictionalized to the associations, to the elected officials, to the individuals in general in the countryside and to break the prejudices. The objective is to initiate a moment of exchange between associations, elected officials and all other structures interested in the theme.

The event is initiated by citizens who are responsible for local dynamics and structuring projects.

? La Tresse, Third place center in Lalbenque

? Babel-Gum, agricultural wasteland in Lalbenque

? Le 3ème Lieu, Third place in Saint-Paul-Flaugnac

? Departmental Federation of Rural Homes of the Lot

? MJC of Cahors

? Arc en Ciel Theater

? Educ Pop Debout

Yves Guerre and the institutional theater :

The Institutional Theater is not at all that of or of the institutions.

It is a poetics that holds linked practice and project.

To make society as the permanent action to nourish between us the relations that the life claims with the others, all similar and all different, and to decide collectively of the way to organize them so that they are just, egalitarian and cooperative.

Ecology, if it is indeed the taking into account of humanity in its relationship with the Earth, is also that of the inter-relations that constitute this humanity.

To be inspired by our capacity to play, opens a way for our faculty of emancipation in our daily life.

To understand and modify our political relationship with the beings and things of the world that we inhabit together, is the optimistic adventure that the reading of this book proposes to those who want to stay alive and keep hope.

Encuentro con el autor Yves Guerre con motivo de la publicación de su libro « Le théâtre institutionnel, poétique d’écologie sociale » éditions L’Harmattan.

La Fédération départementale des Foyers Ruraux du Lot, en colaboración con el MJC de Cahors, las asociaciones « Educ pop debout », La Tresse, Babel-Gum, Le 3ème Lieu, Arc en Ciel Théâtre, le invitan a un momento de intercambio en torno al tema de « los roles sociales en los pueblos rurales ».

Este tema nos permitirá cuestionar los papeles atribuidos y ficcionalizados a asociaciones, cargos electos e individuos en general en el medio rural y romper prejuicios. El objetivo es iniciar un momento de intercambio entre asociaciones, cargos electos y todas las demás estructuras interesadas en el tema.

El evento es una iniciativa de los ciudadanos responsables de las dinámicas locales y de los proyectos estructurantes.

? La Tresse, tercer centro de Lalbenque

? Babel-Gum, descampado agrícola en Lalbenque

? Le 3ème Lieu, tercer lugar en Saint-Paul-Flaugnac

? Federación Departamental de Casas Rurales en el Lot

? MJC de Cahors

? Teatro Arc en Ciel

? Educ Pop Debout

Yves Guerre y el teatro institucional :

El teatro institucional no es el teatro de o para las instituciones.

Es una poética que mantiene unidos práctica y proyecto.

Hacer sociedad como la acción permanente de alimentar entre nosotros las relaciones que la vida exige con los demás, todos semejantes y todos diferentes, y decidir colectivamente cómo organizarlas para que sean justas, igualitarias y cooperativas.

La ecología, si es realmente la consideración de la humanidad en su relación con la Tierra, es también la consideración de las interrelaciones que constituyen esta humanidad.

Inspirada en nuestra capacidad de juego, abre un camino para nuestra emancipación en la vida cotidiana.

Comprender y modificar nuestra relación política con los seres y las cosas del mundo que habitamos juntos es la aventura optimista que la lectura de este libro propone a quienes quieran seguir vivos y mantener la esperanza.

Treffen mit dem Autor Yves Guerre anlässlich der Veröffentlichung seines Buches « Le théâtre institutionnel, poétique d’écologie sociale » éditions L’Harmattan.

Die Fédération départementale des Foyers Ruraux du Lot lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem MJC Cahors, den Vereinen « Educ pop debout », La Tresse, Babel-Gum, Le 3ème Lieu und Arc en Ciel Théâtre zu einem Austausch über das Thema « Soziale Rollen in ländlichen Dörfern » ein.

Das Thema soll die zugeschriebenen und fiktionalisierten Rollen von Vereinen, Abgeordneten und Einzelpersonen im Allgemeinen auf dem Land hinterfragen und Vorurteile abbauen. Ziel ist es, einen Austausch zwischen Vereinen, gewählten Vertretern und allen anderen an diesem Thema interessierten Strukturen zu initiieren.

Die Veranstaltung wird von Bürgerinnen und Bürgern initiiert, die eine lokale Dynamik und strukturierende Projekte vorantreiben.

? La Tresse, Tiers-lieu Zentrum in Lalbenque

? Babel-Gum, Landwirtschaftliches Brachland in Lalbenque

? Le 3ème Lieu, Tiers-lieu in Saint-Paul-Flaugnac?

? Departementsverband der Foyers ruraux du Lot?

? MJC von Cahors

? Arc en Ciel Theater

? Educ Pop Debout

Yves Guerre und das institutionelle Theater :

Das Institutionelle Theater ist keineswegs das Theater der oder der Institutionen.

Es ist eine Poetik, die Praxis und Projekt miteinander verbindet.

Die Gesellschaft als die permanente Handlung, die Beziehungen zwischen uns zu pflegen, die das Leben untereinander erfordert, alle gleich und alle verschieden, und kollektiv zu entscheiden, wie diese Beziehungen zu organisieren sind, damit sie gerecht, gleichberechtigt und kooperativ sind.

Ökologie ist nicht nur die Berücksichtigung der Menschheit in ihrer Beziehung zur Erde, sondern auch die Berücksichtigung der Wechselbeziehungen, die diese Menschheit ausmachen.

Sich von unserer Spielfähigkeit inspirieren zu lassen, eröffnet einen Weg zur Emanzipation in unserem täglichen Leben.

Unsere politische Beziehung zu den Wesen und Dingen der Welt, die wir gemeinsam bewohnen, zu verstehen und zu verändern, ist das optimistische Abenteuer, das die Lektüre dieses Buches all jenen bietet, die am Leben bleiben und eine Hoffnung bewahren wollen.

Mise à jour le 2023-04-19 par ADT46