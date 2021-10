Rostrenen Salle des Fêtes Rostrenen Côtes-d'Armor, Rostrenen L’ALBATROS – AN ALBATROZ Salle des Fêtes Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Salle des Fêtes Rostrenen, le vendredi 22 octobre à 20:30

### **”L’albatros”/ “An Albatroz”** raconte des histoires de mer et de ciel filées à travers l’histoire de Jean-Marie Le Bris. Capitaine de marine à Douarnenez durant le XIXème siècle, Jean-Marie Le Bris était obsédé par une idée qui lui était venue en observant les oiseaux-planeurs pendant son service militaire dans les mers du sud : secourir les marins naufragés en volant. De retour à Douarnenez, il construit un avion calqué sur le modèle d’un albatros et deviendra le premier breton à être considéré comme un pionnier de l’aviation. Porté par le son de l’accordéon, ce spectacle donne vie à des tentatives souvent ratées, souvent fécondes aussi, ainsi qu’à des héros cabossés, des découvreuses de chimères et des oubliés de l’histoire… **Lukaz Nedeleg conte ; Youen Bodros accordéon.**

Tarif unique 5 €

2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T21:30:00

