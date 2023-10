Les Escales d’Automne LALANNE-TRIE Lalanne-Trie, 1 décembre 2023, Lalanne-Trie.

Lalanne-Trie,Hautes-Pyrénées

Cie Javier Arenda – Sarragosse (Espagne).

A partir de 8 ans. Drôle, émouvant. Spectacle exceptionnel à ne pas rater !

Deux mains et l’ univers d’ une corbeille à couture.

Les choses faites à la main possèdent un caractère propre, les mains en tant que parties d’un être vivant, en tant que protagonistes, en tant qu’êtres singuliers créant mouvement, émotion et vie.

Une corbeille à la dérive, un voyage.

La vie jaillit d’un recoin quelconque, d’une simple corbeille. Des vies précieuses, particulières et uniques.

Javier Aranda, acteur et marionnettiste, a été formé à l’École de Théâtre de Saragosse.

Depuis plus de 20 ans il exerce ses talents dans diverses compagnies: Théâtre du Temple, Théâtre Arbolé, Théâtre Gayarre, Centre Dramatique d’Aragon… Il a participé à plusieurs longs et courts-métrages. Tantôt acteur, tantôt marionnettiste, il mène cette dernière activité au sein de sa propre compagnie, où il développe un travail personnel de recherche autour de l’objet et de sa relation avec le marionnettiste.

Tarif normal : 12.50 € – Tarif réduit : 8.00 €.

2023-12-01 20:30:00

LALANNE-TRIE au cinéma Le Lalano – Maison de la Communication

Lalanne-Trie 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Cie Javier Arenda – Zaragoza (Spain).

For ages 8 and up. Funny, moving. An exceptional show not to be missed!

Two hands and the world of a sewing basket.

Things made by hand have a character all their own: hands as parts of a living being, as protagonists, as singular beings creating movement, emotion and life.

A basket adrift, a journey.

Life springs from any corner, from a simple basket. Precious, special, unique lives.

Javier Aranda, actor and puppeteer, trained at the Zaragoza Theatre School.

For over 20 years, he has worked with various companies: Théâtre du Temple, Théâtre Arbolé, Théâtre Gayarre, Centre Dramatique d?Aragon? He has taken part in several feature-length and short films. Sometimes an actor, sometimes a puppeteer, he carries out the latter activity within his own company, where he develops a personal research project around the object and its relationship with the puppeteer.

Regular price: 12.50 ? Reduced price: 8.00 ?

Cie Javier Arenda – Zaragoza (España).

A partir de 8 años. Divertido y conmovedor. Un espectáculo excepcional que no te puedes perder

Dos manos y el mundo de una cesta de costura.

Las cosas hechas a mano tienen carácter propio, las manos como partes de un ser vivo, como protagonistas, como seres singulares creadores de movimiento, emoción y vida.

Una cesta a la deriva, un viaje.

La vida brota de un rincón, de una simple cesta. Vidas preciosas, especiales, únicas.

Javier Aranda, actor y titiritero, se formó en la Escuela de Teatro de Zaragoza.

Durante más de 20 años ha trabajado con diversas compañías, entre ellas Théâtre du Temple, Théâtre Arbolé, Théâtre Gayarre y el Centro Dramático de Aragón Ha participado en varios largometrajes y cortometrajes. A veces actor, a veces titiritero, ejerce esta última actividad en el seno de su propia compañía, donde desarrolla un proyecto personal de investigación en torno al objeto y su relación con el titiritero.

Precio normal: 12,50 ? Precio reducido: 8,00 ?

Cie Javier Arenda – Sarragossa (Spanien).

Ab 8 Jahren. Lustig und bewegend. Eine außergewöhnliche Aufführung, die Sie nicht verpassen sollten!

Zwei Hände und die Welt eines Nähkorbs.

Handgemachte Dinge haben einen eigenen Charakter, die Hände als Teil eines Lebewesens, als Protagonisten, als einzigartige Wesen, die Bewegung, Emotionen und Leben schaffen.

Ein Korb treibt, eine Reise.

Das Leben entspringt aus einer beliebigen Ecke, aus einem einfachen Korb. Wertvolle, besondere und einzigartige Leben.

Javier Aranda, Schauspieler und Puppenspieler, wurde an der Theaterschule von Saragossa ausgebildet.

Seit über 20 Jahren arbeitet er in verschiedenen Theatergruppen: Teatro del Templo, Teatro Arbolé, Teatro Gayarre, Centro Dramático de Aragón? Er hat in mehreren Spiel- und Kurzfilmen mitgewirkt. Er ist Schauspieler und Puppenspieler, wobei er letztere Tätigkeit in seiner eigenen Kompanie ausübt, wo er eine persönliche Forschungsarbeit rund um das Objekt und seine Beziehung zum Puppenspieler entwickelt.

Normaler Tarif: 12.50 ? Ermäßigter Tarif: 8.00 ?

