Le chant de l’âme LALANNE-TRIE Lalanne-Trie, 12 novembre 2023, Lalanne-Trie.

Lalanne-Trie,Hautes-Pyrénées

Comme dirait Jung: « Ce qu’on nie nous soumet, ce qu’on accepte nous transforme », voilà une belle alchimie!

Quatre protagonistes: une danseuse, une chanteuse, une pianiste et un piano.

Une création où la musique incomparable d’Astor Piazzolla tisse le lien d’un imaginaire sensible mis en mouvement; une oeuvre qui signe la rencontre artistique et humaine de trois interprètes, actrices et témoins de l’incessant foisonnement de l’existence.

L’évocation du temps bat à la pulsation des quatre saisons: la vie, la mort, les petites morts de la vie, jusqu’à la fin de la vie, jusqu’au debut de la mort.

La résilience, l’acceptation de la maladie (la rhizarthrose) pour notre pianiste n’est que la naissance d’un espoir féroce car lorsqu’une porte se ferme, une fenêtre s’ouvre: devoir renoncer à la musique classique et devenir adepte du tango.

Comment recommencer après la fin? Comment inventer le début du reste? Comment oublier ce qui n’est plus et retrouver ce qui a toujours été là?

Le chant du cygne résonne comme jamais, déploie ses ailes à l’éternité et se métamorphose en chant de l’âme. On évoque l’enfance niée, la folie déclarée, l’oubli qui nous dévore, la reviviscence du printemps.

On évoque le tango et son histoire, ce métissage unique de poésie et musique si bien déclamé par Borges.

Anne Pérès : piano

Emanuela Perrupato : chant

Klara Beyeler : danse et chorégraphie

Musique : Astor Piazzolla

Poèmes : Horacio Ferrer, Jorge Luís Borges.

2023-11-12

LALANNE-TRIE au cinéma Le Lalano – Maison de la Communication

Lalanne-Trie 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



As Jung would say: « What we deny subjugates us, what we accept transforms us » – a beautiful alchemy!

Four protagonists: a dancer, a singer, a pianist and a piano.

A creation in which the incomparable music of Astor Piazzolla weaves the bond of a sensitive imagination set in motion; a work that marks the artistic and human encounter of three performers, actresses and witnesses to the incessant abundance of existence.

The evocation of time beats to the pulse of the four seasons: life, death, the little deaths of life, until the end of life, until the beginning of death.

Resilience, the acceptance of illness (rhizarthrosis) for our pianist, is only the birth of a fierce hope, for when a door closes, a window opens: having to give up classical music and become a tango enthusiast.

How do you begin again after the end? How do you invent the beginning of the rest? How do you forget what’s gone and find what’s always been there?

The swan song resonates like never before, spreading its wings to eternity and metamorphosing into the song of the soul. It evokes childhood denied, madness declared, oblivion devouring us, the revival of spring.

We evoke tango and its history, that unique blend of poetry and music so aptly declaimed by Borges.

Anne Pérès : piano

Emanuela Perrupato: vocals

Klara Beyeler: dance and choreography

Music: Astor Piazzolla

Poems: Horacio Ferrer, Jorge Luís Borges

Como diría Jung: « Lo que negamos nos subyuga, lo que aceptamos nos transforma » ¡Qué hermosa alquimia!

Cuatro protagonistas: una bailarina, una cantante, un pianista y un piano.

Una creación en la que la incomparable música de Astor Piazzolla teje el lazo de una imaginación sensible puesta en movimiento; una obra que marca el encuentro artístico y humano de tres intérpretes, actrices y testigos de la incesante abundancia de la existencia.

La evocación del tiempo late al pulso de las cuatro estaciones: la vida, la muerte, las pequeñas muertes de la vida, hasta el final de la vida, hasta el principio de la muerte.

Para nuestro pianista, la resistencia y la aceptación de su enfermedad (rizartrosis) no es más que el nacimiento de una esperanza feroz, porque cuando una puerta se cierra, se abre una ventana: tener que dejar la música clásica y convertirse en aficionado al tango.

¿Cómo volver a empezar después del final? ¿Cómo inventar el comienzo del resto? ¿Cómo olvidar lo que ya no está y redescubrir lo que siempre ha estado ahí?

El canto del cisne resuena como nunca, despliega sus alas hacia la eternidad y se metamorfosea en el canto del alma. Evoca la infancia negada, la locura declarada, el olvido que nos devora, el renacer de la primavera.

Evocan el tango y su historia, esa mezcla única de poesía y música tan acertadamente declamada por Borges.

Anne Pérès: piano

Emanuela Perrupato: voz

Klara Beyeler: danza y coreografía

Música: Astor Piazzolla

Poemas: Horacio Ferrer, Jorge Luís Borges

Wie Jung sagen würde: « Was wir verleugnen, unterwirft uns, was wir akzeptieren, verwandelt uns » – eine schöne Alchemie!

Vier Protagonisten: eine Tänzerin, eine Sängerin, eine Pianistin und ein Klavier.

Ein Werk, in dem die unvergleichliche Musik von Astor Piazzolla das Band einer sensiblen, in Bewegung gesetzten Vorstellungskraft spannt; ein Werk, das die künstlerische und menschliche Begegnung von drei Darstellern, Akteuren und Zeugen der unaufhörlichen Fülle des Daseins, signalisiert.

Die Beschwörung der Zeit schlägt im Rhythmus der vier Jahreszeiten: das Leben, der Tod, die kleinen Tode des Lebens, bis zum Ende des Lebens, bis zum Beginn des Todes.

Die Resilienz, die Akzeptanz der Krankheit (Rhizarthrose) für unseren Pianisten ist nur die Geburt einer wilden Hoffnung, denn wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich ein Fenster: die klassische Musik aufgeben zu müssen und Tango zu tanzen.

Wie kann man nach dem Ende neu anfangen? Wie erfindet man den Anfang des Rests? Wie kann man vergessen, was nicht mehr ist, und finden, was schon immer da war?

Der Schwanengesang ertönt wie nie zuvor, breitet seine Flügel zur Ewigkeit aus und verwandelt sich in den Gesang der Seele. Es geht um die verleugnete Kindheit, den erklärten Wahnsinn, das Vergessen, das uns verschlingt, das Wiederaufleben des Frühlings.

Der Tango und seine Geschichte, diese einzigartige Mischung aus Poesie und Musik, die Borges so treffend deklamiert hat, werden heraufbeschworen.

Anne Pérès: Klavier

Emanuela Perrupato: Gesang

Klara Beyeler: Tanz und Choreografie

Musik: Astor Piazzolla

Gedichte: Horacio Ferrer, Jorge Luís Borges

